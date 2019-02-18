Бучневич: когда на Георгиеве косяки, он болгарин, когда что-то хорошее — русский

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде соотечественником Александром Георгиевым.

«Поздравили Георгиева в раздевалке (после того как голкипер установил рекорд клуба в XXI веке, отразив 55 бросков в матче с «Торонто». — Прим. «Чемпионата») игра была в его день рождения. Он хорошо сыграл, благодаря ему мы победили сильную команду «Торонто». Георгиев стоял стеной, это одна из причин, почему мы выиграли.

Обижался ли он, когда назвал его в интервью болгарин? Так он и есть болгарин.

Я вот видел, что он по болгарскому паспорту летает. Не знаю, чего он вам за песни напел. Вы же знаете, что когда какие-то косяки на нём, то он болгарин, а когда что-то хорошее, то русский.

У Георгиева есть странности, но не буду раскрывать какие. Проявляются они в поведении, но как именно — не скажу. Это вратарское, кто знает, тот поймёт.

Конечно, Хенрик Лундквист давным-давно стал лидером команды, легендой, но при Георгиеве тоже есть уверенность. Нет ощущения, что у тебя в воротах решето, стул стоит и всё. Такого нет, всегда можно положиться на наших голкиперов. Георгиев в нужный момент может выручить. Молодец», — приводит слова Бучневича Sport24.