Малахов: переход Могильного в НХЛ можно сравнить с тем, как уезжал Барышников

Бывший игрок ХК ЦСКА Владимир Малахов рассказал о переезде легендарного российского хоккеиста Александра Могильного в Северную Америку в 1988 году. Тогда Могильный был выбран на драфте американским клубом «Баффало Сейбрз».

«Мы знакомы лет с 18, когда я перешёл в ЦСКА. Если сейчас посчитать, то да — получается, что мы действительно знакомы с раннего возраста. Естественно, уже тогда он уже играл прилично, в ЦСКА просто не брали тех, кто играть не умел.

Конечно, надо было иметь характер, чтобы уехать в то время. Наверное, этот шаг можно сравнить с тем, как из страны уезжал Михаил Барышников (легендарный артист балета, оставшийся в Канаде во время гастролей в 1974 году. — Прим. «Чемпионата»).

А вообще он не уехал, он сбежал. На него ведь и уголовное дело заводили, он же был военнослужащим. Я потом всё это анализировал — у меня не хватило бы смелости совершить что-то подобное. А у него хватило, нужно отдать ему должное. Он понимал, что уезжает с концами, в эту страну уже не вернётся и не увидит родителей. Возможность появилась только после распада Советского Союза, но тогда об этом никто не мог знать.

Хоккеисты его отъезд восприняли нормально — уехал и уехал. Никто в команде не считал его предателем. Он выбрал другую лигу, а других вариантов уехать в НХЛ тогда не было», — приводит слова Малахова телеканал «360».

В НХЛ Могильный играл за «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мейпл Лифс». Сегодня, 18 февраля, легендарному хоккеисту исполняется 50 лет.