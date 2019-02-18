Кошечкин, Коларж, Капризов и Бикмуллин — лучшие игроки недели КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 23-й недели.

Лучшим вратарём был признан голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, одержавший победы в двух матчах недели. Кошечкин отстоял на ноль гостевую игру с «Нефтехимиком». В общей сложности он отразил 98,33% бросков при коэффициенте надёжности 0,50.

Лучшим защитником признан Ян Коларж из «Амура». Он вместе с командой одержал три победы и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности (+2).

Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов из ЦСКА. Он одержал с командой три победы в трёх поединках, забросив в них 5 шайб (лучший результат недели) и отдавший три голевые передачи. Форвард «армейского» клуба набирал очки во всех матчах, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5).

Лучшим новичком признан нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин. В трёх матчах форвард одержал с командой две победы. Бикмуллин набрал 2 (1+1) очка. 21-летний форвард нижнекамского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2).