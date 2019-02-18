Завьялов: Зарипов и Михеев сыграют с «Металлургом» Мг

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов поделился ожиданиями от матча КХЛ с «Металлургом» и расссказал о возвращении в состав Даниса Зарипова и Артёма Михеева.

«По составу – сегодня в воротах также сыграет Александр Шарыченков, возвращается Данис Зарипов. Мы дали ему отдохнуть с прицелом на то, что он должен сыграть против своей бывшей команды, где он успешно выступал. В остальном всё то же самое – три пары защитников, по нападению без изменений.

У нас приболел Андрей Попов, и его заменит Артём Михеев.

Мы решили оставить Диму Воронкова в заявке. Но молодых ребят, которых мы брали, мы думали использовать. Пока решили отдать их в «Барс», понимая ситуацию, чтобы они помогли команде попасть в плей-офф. Это говорит о том, что мы наблюдаем за этими ребятами. Посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться – возможно, они появятся и у нас.

Если честно, в турнирную таблицу даже не заглядываем. Есть «Металлург», с которым мы сыграем два матча, есть «Салават». Надо просто выходить и играть, осталось три матча до конца регулярного чемпионата. Через два дня после окончания регулярного чемпионата стартует плей-офф, и мы должны подойти к решающему этапу сезона в оптимальном составе и с хорошим качеством игры», — приводит слова Завьялова пресс-служба «Ак Барса».