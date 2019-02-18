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Буре: Могильный помогал мне много забивать, был рад его переходу в «Ванкувер»

Буре: Могильный помогал мне много забивать, был рад его переходу в «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

Легендарный российский форвард Павел Буре поделился воспоминаниями о совместной игре с соотечественником Александром Могильным в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс». Могильный был обменян в канадский клуб в 1995 году.

«Конечно, со мной тогда советовались по поводу обмена Могильного. Мягко говоря. Есть определённые отношения между руководством клуба и основными игроками, везде они разные. У нас тогда были свои отношения. Естественно, я был рад, что тогда появилась такая возможность и Александр попал в «Ванкувер». 50 шайб я с ним забросил, а это считается суперрезультатом. Он помогал мне столько забивать, поэтому не могу сказать, что что-то не получилось», — цитирует Буре телеканал «360».

В НХЛ Могильный играл за «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мейпл Лифс». Сегодня, 18 февраля, легендарному хоккеисту исполняется 50 лет.

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