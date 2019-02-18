Лингле: в Кардиффе о нас заботятся лучше, чем в некоторых клубах КХЛ

Бывший форвард минского «Динамо» Шарль Линге, выступающий в клубе «Кардифф Дэвилз», заявил, что в Великобритании к хоккеистам относятся лучше, чем в ряде команд КХЛ.

«О нас здесь по-настоящему заботятся — как на льду, так и за его пределами. Не хочу говорить плохо о Нижнем Новгороде, но, когда впервые туда попал, мне сказали примерно так: “Вот твой отель, завтра ждём тебя на арене”. И всё — приходилось самому заниматься съёмом квартиры, подключением мобильной связи и так далее. Это нелегко, ведь попадаешь в совершенно другую культуру и языковую среду.

Британия же, наоборот, гораздо ближе к Северной Америке по культуре, но с первого дня нам все объясняли, где что находится, как что делать. В этом плане КХЛ есть чему поучиться. Хотя я не имею в виду “Динамо” — в Минске как раз всё гораздо профессиональнее, чем во многих других клубах лиги. В Кардиффе же мне до сих пор иногда шлют сообщения главный тренер и генменеджер. Спрашивают, всё ли в порядке, интересуются нашей жизнью за пределами площадки. Они хотят знать, что мы за люди», — приводит слова Лингле «Прессбол».