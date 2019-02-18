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Гуськов: произойди революция раньше, «Северсталь» могла бы попасть в плей-офф

Гуськов: произойди революция раньше, «Северсталь» могла бы попасть в плей-офф
Хоккей / КХЛ

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал выступление череповецкой «Северстали».

«Думаю, что все оценили тот факт, что, даже не имея шансов сыграть в плей-офф, «Северсталь» бьётся и показывает отличную игру. Причём это не говорит о том, что её недооценивают. Это может быть в течение одной, двух или трёх игр. Но выдать такую серию в концовке чемпионата, когда многим командам нужны очки, особенно «Трактору».

Челябинцы не смогли обыграть «Северсталь» — команду, которая находится внизу турнирной таблицы. Она показывает, кто на данный момент сильнее. Думаю, что если бы «Северсталь» затеяла эту революцию чуть раньше, то она могла бы побиться за топ-8.

Текущие результаты связаны с перестановками в руководстве и тренерском штабе, они повлияли на выступление команды, больше причин я не вижу. Мотивация хоккеистов, нового тренерского штаба и руководителей, которые пришли вместо ушедших, — всё это вкупе дало этот толчок, который отразился на победах череповчан», — сказал Гуськов «Чемпионату».

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