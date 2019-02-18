«Амур» разгромил «Куньлунь» и одержал четвёртую победу подряд

«Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромил «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт уже на второй минуте, но до перерыва «Амур» отыгрался стараниями Вячеслава Ушенина. Во второй 20-минутке хабаровчане забросили четыре безответные шайбы, Ушенин оформил дубль. В заключительном периоде «Амур» продолжил забивать, а «Куньлунь» сумел лишь отыграть одну шайбу.

Клуб из Хабаровска одержал в КХЛ четвёртую победу подряд. «Амур» набрал 47 очков, но не сумел покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 48 очками занимает 12-е место в турнирной таблице конференции.