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«Амур» разгромил «Куньлунь» и одержал четвёртую победу подряд

«Амур» разгромил «Куньлунь» и одержал четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромил «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт уже на второй минуте, но до перерыва «Амур» отыгрался стараниями Вячеслава Ушенина. Во второй 20-минутке хабаровчане забросили четыре безответные шайбы, Ушенин оформил дубль. В заключительном периоде «Амур» продолжил забивать, а «Куньлунь» сумел лишь отыграть одну шайбу.

Клуб из Хабаровска одержал в КХЛ четвёртую победу подряд. «Амур» набрал 47 очков, но не сумел покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 48 очками занимает 12-е место в турнирной таблице конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
7 : 2
1:1, 4:0, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Парлетт (Локхарт) – 01:39 (5x5), 1:1 – Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 15:35 (5x5), 2:1 – Голубев (Железков, Лазарев) – 26:29 (5x5), 3:1 – Файзуллин (Рассказов) – 26:56 (5x5), 4:1 – Ушенин Владислав (Йордан, Ушенин Вячеслав) – 28:24 (5x5), 5:1 – Камалов (Пьянов, Зогорна) – 36:03 (5x4), 6:1 – Дедунов (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 47:48 (5x5), 7:1 – Лазарев (Железков) – 48:20 (5x5), 7:2 – Ип (Лунд) – 48:56 (5x5)
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