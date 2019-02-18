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«Адмирал» дожал «Барыс», астанинцы потеряли шансы выиграть конференцию

«Адмирал» дожал «Барыс», астанинцы потеряли шансы выиграть конференцию
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» в матче Континентальной хоккейной лиги нанёс поражение «Барысу». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Александр Мерескин в середине первого периода вывел хозяев вперёд. «Барыс» отыгрался в начале третьего периода, шайба на счету Никиты Михайлиса. Но в концовке матча Владимир Бутузов принёс «Адмиралу» победу.

«Адмирал» набрал 49 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 84 набранными очками занимает вторую строчку. Хоккеисты из Астаны отстают от лидирующего «Автомобилиста» на пять очков. После поражения во Владивостоке «Барыс» лишился математических шансов на то, чтобы обойти «Автомобилист» до окончания регулярного чемпионата.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 1
1:0, 0:0, 1:1
Барыс
Астана
1:0 – Мерескин (Воронин, Дьяков) – 10:07 (5x5), 1:1 – Михайлис (Диц, Блэкер) – 41:44 (5x5), 2:1 – Бутузов (Полак) – 58:51 (5x5)
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