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ФХР разрабатывает проект новой лиги для хоккеистов 15-17 лет

ФХР разрабатывает проект новой лиги для хоккеистов 15-17 лет
Хоккей / Прочие

Федерация хоккея России (ФХР) ведёт работу над созданием новой лиги, в которой смогут играть хоккеисты в возрасте 15-17 лет. Она так и будет называться — Российская хоккейная лига. Предполагается, что с помощью нового соревнования ФХР будет способствовать повышению уровня мастерства юных хоккеистов.

Предполагается, что кандидаты в юниорские сборные России смогут получить игровую практику при высоком уровне конкуренции.

Новый проект нацелен на борьбу с отъездом игроков в юниорские лиги Северной Америки. В среднем за сезон из России уезжает около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. При этом основная масса переходов происходит именно в 15-17 лет.

В настоящий момент формируется дорожная карта новой лиги, ведётся работа по определению оптимального количества команд, географии, прорабатывается экономическая составляющая. Готовый проект РХЛ будет предоставлен на утверждение правлению ФХР.

Фото: ФХР
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