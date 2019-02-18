ФХР разрабатывает проект новой лиги для хоккеистов 15-17 лет

Федерация хоккея России (ФХР) ведёт работу над созданием новой лиги, в которой смогут играть хоккеисты в возрасте 15-17 лет. Она так и будет называться — Российская хоккейная лига. Предполагается, что с помощью нового соревнования ФХР будет способствовать повышению уровня мастерства юных хоккеистов.

Предполагается, что кандидаты в юниорские сборные России смогут получить игровую практику при высоком уровне конкуренции.

Новый проект нацелен на борьбу с отъездом игроков в юниорские лиги Северной Америки. В среднем за сезон из России уезжает около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года. При этом основная масса переходов происходит именно в 15-17 лет.

В настоящий момент формируется дорожная карта новой лиги, ведётся работа по определению оптимального количества команд, географии, прорабатывается экономическая составляющая. Готовый проект РХЛ будет предоставлен на утверждение правлению ФХР.

Фото: ФХР