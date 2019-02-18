Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Слован». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фрейзер: во втором периоде «Куньлунь» был не в себе, у игроков не было сил

Фрейзер: во втором периоде «Куньлунь» был не в себе, у игроков не было сил
Хоккей / КХЛ

Главный тренер клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги от «Амура». Встреча, проходившая в Хабаровске, закончилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

«Хочу поздравить главного тренера и хоккеистов «Амура» с очень хорошей игрой. Сегодня, возможно, мы провели лучший первый период за то время, что я работаю с командой.

Во втором периоде мы выглядели так, будто у нас закончились все силы. Возможно, сказалось длительное выездное турне. Игроки были не в себе», — сказал Фрейзер во время пресс-конференции.

Клуб из Хабаровска одержал в КХЛ четвёртую победу подряд. «Амур» набрал 47 очков, но не сумел покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 48 очками занимает 12-е место в турнирной таблице конференции.

«Амур» разгромил «Куньлунь» и одержал четвёртую победу подряд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент