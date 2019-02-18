Лехтеря обязали присутствовать на суде по делу о наркотиках через видеосвязь

Форвард системы «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря вновь не прибыл на очередное заседание суда по делу о наркотиках, сообщает Ilta Sanomat. Адвокат игрока сообщил о занятости своего подзащитного, но Лехтяря обязали присутствовать через видеосвязь, поскольку следующее заседание может стать заключительным по делу.



Напомним, обвинение утверждает, что 31-летний игрок приобрёл в ночных клубах города Тампере восемь граммов кокаина в период с июня по июль 2018 года. В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

