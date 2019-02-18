Александр Ерёменко повторил рекорд московского «Динамо» 28-летней давности

Московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ принимает «Трактор». Идёт первый период, счёт не открыт.



Ворота бело-голубых защищает Александр Ерёменко, для которого этот матч стал 388-м в составе московского «Динамо». 38-летний вратарь повторил клубный рекорд для вратарей по количеству матчей в истории отечественных чемпионатов, ранее принадлежащий Владимиру Мышкину. Олимпийский чемпион 1984 года свой последний матч за «Динамо» провёл 15 марта 1990 года.



В составе «Динамо» Ерёменко дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), выигрывал Кубок континента (2014), а также золотые (2005) и бронзовые медали чемпионата России (2015). Опытному голкиперу принадлежат более двух десятков клубных рекордов.

16 клубов — в плей-офф, 9 — в отпуск. Последняя неделя «регулярки» КХЛ «Сибирь» и «Трактор» должны уже показать, кто из них больше хочет в плей-офф.