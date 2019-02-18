Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Трактором», который состоится сегодня, 18 февраля, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. У хозяев впервые после МЧМ-2019 выйдет на лёд Иван Муранов.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Закриссон — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Муранов;
Меньшиков — Чайковски, Карлин — Ефремов — Раисов.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрём, Ерофеев.
«Динамо» М — «Трактор»: Иван Муранов сыграет впервые после МЧМ-2019