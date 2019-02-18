СКА — «Локомотив»: в заявку гостей не вошёл Брэндон Козун

Стали известны составы петербуржского СКА и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.