Стали известны составы петербуржского СКА и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.
СКА — «Локомотив»: в заявку гостей не вошёл Брэндон Козун