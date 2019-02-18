«Ак Барс» — «Металлург»: стали известны составы команд

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало игры — в 19:30 мск.



«Ак Барс»:



Шарыченков (Подъяпольский);

Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Манухов, Ткачёв — Михеев — Галиев;

Батыршин — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Дронов, Мозякин — Кулемин — Эллисон;

Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Язьков;

Рылов — Верещагин, Варфоломеев — Шор — Булирж;

Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.



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