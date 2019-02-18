Стали известны составы казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, начало игры — в 19:30 мск.
«Ак Барс»:
Шарыченков (Подъяпольский);
Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Манухов, Ткачёв — Михеев — Галиев;
Батыршин — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Дронов, Мозякин — Кулемин — Эллисон;
Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Язьков;
Рылов — Верещагин, Варфоломеев — Шор — Булирж;
Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
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«Ак Барс» — «Металлург»: стали известны составы команд