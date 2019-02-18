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«Каролина» вновь шутит над Черри: выпущены футболки с подписью «Кучка придурков»

«Каролина» вновь шутит над Черри: выпущены футболки с подписью «Кучка придурков»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» вновь пошутил над критикой Дона Черри, который назвал игроков команды придурками из-за их необычной традиции празднования побед. После каждого выигранного матча «ураганы» отмечают победу каким-либо весёлым образом.

Напомним, корифей тренерского и журналистского цеха назвал игроков «Каролины» «кучкой придурков». Клуб выпустил футболки с этой же надписью, сопроводив новость сообщением: «Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства».

Чуть ранее «Каролина» заменила подпись «Хоккейная команда с весёлыми празднованиями» на другую: «Та самая кучка придурков с весёлыми празднованиями».

Посмотреть фото также можно в «твиттере» клуба.

Черри — о празднованиях «Каролины: посмешище, для меня эти парни — придурки
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