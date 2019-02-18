«Каролина» вновь шутит над Черри: выпущены футболки с подписью «Кучка придурков»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» вновь пошутил над критикой Дона Черри, который назвал игроков команды придурками из-за их необычной традиции празднования побед. После каждого выигранного матча «ураганы» отмечают победу каким-либо весёлым образом.



Напомним, корифей тренерского и журналистского цеха назвал игроков «Каролины» «кучкой придурков». Клуб выпустил футболки с этой же надписью, сопроводив новость сообщением: «Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства».



Чуть ранее «Каролина» заменила подпись «Хоккейная команда с весёлыми празднованиями» на другую: «Та самая кучка придурков с весёлыми празднованиями».

Посмотреть фото также можно в «твиттере» клуба.