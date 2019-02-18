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«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»

«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3. Напомним, после поражения «Барыса» во встрече с «Адмиралом» (1:2) клуб из Екатеринбурга обеспечил себе победу в Восточной конференции.

Первый период значительно лучше удался команде хозяев: «Автомобилист» забросил три шайбы усилиями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты, гости ответили только голом Микаэля Руохомаа. Во втором периоде у «Нефтехимика» дубль оформил Павел Порядин, у хозяев точным броском отметился Найджел Доус. На 49-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря Голышеву, оформившему дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 3
3:1, 1:2, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Голышев (Доус, Да Коста) – 03:00 (5x5), 2:0 – Белоусов (Казионов, Василевский) – 04:14 (5x4), 3:0 – Да Коста (Доус, Голышев) – 10:57 (5x5), 3:1 – Руохомаа (Пуустинен, Мусин) – 13:47 (5x5), 3:2 – Порядин – 21:02 (5x5), 4:2 – Доус (Секстон) – 25:03 (5x4), 4:3 – Порядин (Хисамутдинов) – 33:41 (5x5), 5:3 – Голышев (Доус, Да Коста) – 48:42 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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