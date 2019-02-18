«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3. Напомним, после поражения «Барыса» во встрече с «Адмиралом» (1:2) клуб из Екатеринбурга обеспечил себе победу в Восточной конференции.



Первый период значительно лучше удался команде хозяев: «Автомобилист» забросил три шайбы усилиями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты, гости ответили только голом Микаэля Руохомаа. Во втором периоде у «Нефтехимика» дубль оформил Павел Порядин, у хозяев точным броском отметился Найджел Доус. На 49-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря Голышеву, оформившему дубль.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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