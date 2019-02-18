«Ак Барс» — «Металлург»: Ландер открыл счёт уже на 38-й секунде матча

В первом периоде матча казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» команда хозяев сумела быстро открыть счёт. Заброшенной шайбой отметился нападающий казанского клуба Антон Ландер, поразивший ворота «Металлурга» уже на 38-й секунде игры.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Ак Барс»:



Шарыченков (Подъяпольский);

Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Манухов, Ткачёв — Михеев — Галиев;

Батыршин — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Дронов, Мозякин — Кулемин — Эллисон;

Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Язьков;

Рылов — Верещагин, Варфоломеев — Шор — Булирж;

Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.