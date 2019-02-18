Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Слован». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» — «Металлург»: Ландер открыл счёт уже на 38-й секунде матча

«Ак Барс» — «Металлург»: Ландер открыл счёт уже на 38-й секунде матча
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» команда хозяев сумела быстро открыть счёт. Заброшенной шайбой отметился нападающий казанского клуба Антон Ландер, поразивший ворота «Металлурга» уже на 38-й секунде игры.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Ак Барс»:

Шарыченков (Подъяпольский);
Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Манухов, Ткачёв — Михеев — Галиев;
Батыршин — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Дронов, Мозякин — Кулемин — Эллисон;
Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Язьков;
Рылов — Верещагин, Варфоломеев — Шор — Булирж;
Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент