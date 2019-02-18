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Прохоркин, Гусев, Каблуков и Барабанов стали заслуженными мастерами спорта

Прохоркин, Гусев, Каблуков и Барабанов стали заслуженными мастерами спорта
Хоккей / КХЛ

Перед началом встречи петербургского СКА и ярославского «Локомотива» сразу четырём игрокам «армейцев» вручили звания заслуженных мастеров спорта при торжественной церемонии — обладателями нового звания стали Николай Прохоркин, Никита Гусев, Илья Каблуков и Александр Барабанов.

Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.

«Локомотив»:

Коновалов (Салак);
Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.

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