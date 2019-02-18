Перед началом встречи петербургского СКА и ярославского «Локомотива» сразу четырём игрокам «армейцев» вручили звания заслуженных мастеров спорта при торжественной церемонии — обладателями нового звания стали Николай Прохоркин, Никита Гусев, Илья Каблуков и Александр Барабанов.
Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.
Прохоркин, Гусев, Каблуков и Барабанов стали заслуженными мастерами спорта