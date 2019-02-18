Прохоркин, Гусев, Каблуков и Барабанов стали заслуженными мастерами спорта

Перед началом встречи петербургского СКА и ярославского «Локомотива» сразу четырём игрокам «армейцев» вручили звания заслуженных мастеров спорта при торжественной церемонии — обладателями нового звания стали Николай Прохоркин, Никита Гусев, Илья Каблуков и Александр Барабанов.



Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.