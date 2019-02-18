Кучеров и Тарасенко — первая и вторая звёзды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Двое из трёх хоккеистов представляют Россию. Отметим, российские игроки на протяжении всей недели входили в тройку лучших игроков дня.



Первой звездой недели стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в трёх встречах недели записавший в актив сразу 10 (3+7) очков.



Второй звездой недели признан форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, в четырёх матчах заработавший 10 (4+6) баллов.



Замкнул тройку лучших игроков недели канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, также отметившийся 10 (2+8) очками в четырёх играх.



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