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Кучеров и Тарасенко — первая и вторая звёзды недели в НХЛ

Фото: Tom Pennington/Getty Images
Кучеров и Тарасенко — первая и вторая звёзды недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Двое из трёх хоккеистов представляют Россию. Отметим, российские игроки на протяжении всей недели входили в тройку лучших игроков дня.

Первой звездой недели стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в трёх встречах недели записавший в актив сразу 10 (3+7) очков.

Второй звездой недели признан форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, в четырёх матчах заработавший 10 (4+6) баллов.

Замкнул тройку лучших игроков недели канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, также отметившийся 10 (2+8) очками в четырёх играх.

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