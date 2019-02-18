Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Слован». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Буцаев: «Нефтехимик» готовится к заключительному матчу в сезоне

Буцаев: «Нефтехимик» готовится к заключительному матчу в сезоне
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:5).

«Соперника — с победой в матче и Восточной конференции. У нас остался заключительный матч в этом сезоне. Едем, готовимся к заключительному матчу», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Первый период значительно лучше удался команде хозяев: «Автомобилист» забросил три шайбы усилиями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты, гости ответили только голом Микаэля Руохомаа. Во втором периоде у «Нефтехимика» дубль оформил Павел Порядин, у хозяев точным броском отметился Найджел Доус. На 49-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря Голышеву, оформившему дубль и установившему окончательный счёт.

«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент