Буцаев: «Нефтехимик» готовится к заключительному матчу в сезоне

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:5).



«Соперника — с победой в матче и Восточной конференции. У нас остался заключительный матч в этом сезоне. Едем, готовимся к заключительному матчу», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



Первый период значительно лучше удался команде хозяев: «Автомобилист» забросил три шайбы усилиями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты, гости ответили только голом Микаэля Руохомаа. Во втором периоде у «Нефтехимика» дубль оформил Павел Порядин, у хозяев точным броском отметился Найджел Доус. На 49-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря Голышеву, оформившему дубль и установившему окончательный счёт.

«Автомобилист» одержал результативную победу над «Нефтехимиком»