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СКА — «Локомотив»: Александр Салак вышел на лёд впервые с 18 декабря

СКА — «Локомотив»: Александр Салак вышел на лёд впервые с 18 декабря
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча петербургского СКА и ярославского «Локомотива» команда гостей заменила голкипера. После трёх пропущенных шайб место в воротах ярославцев покинул Илья Коновалов, его сменил Александр Салак. Чешский вратарь вышел на лёд впервые с 18 декабря 2018 года. В том матче он пропустил два гола от «Сибири» за пять минут и ушёл с площадки.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.

«Локомотив»

Коновалов (Салак);
Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.

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