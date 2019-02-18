СКА — «Локомотив»: Александр Салак вышел на лёд впервые с 18 декабря

Во втором периоде матча петербургского СКА и ярославского «Локомотива» команда гостей заменила голкипера. После трёх пропущенных шайб место в воротах ярославцев покинул Илья Коновалов, его сменил Александр Салак. Чешский вратарь вышел на лёд впервые с 18 декабря 2018 года. В том матче он пропустил два гола от «Сибири» за пять минут и ушёл с площадки.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.



«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков — Осипов, Ильенко — Контиола — Кудрявцев;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Аверин — Накладал, Картаев — Красковский — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Коротков.