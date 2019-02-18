ЦСКА — «Витязь»: Романов подрался с Комаровым, последний получил «5+20»

Во втором периоде матча московского ЦСКА и подольского «Витязя» драку устроили защитник хозяев Александр Романов и форвард гостей Никита Комаров. Последний после боя получил удаление «5+20» как зачинщик драки.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Толчинский;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен;
Блажиевский — Романов, Мамин — Шалунов — Окулов;
Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Витязь»:
Самонов (Ортио);
Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Головков – Романов, Кокарев – Столяров – Комаров;
Воронков – Кожемякин, Выглазов – Чернов – Гончаров.