ЦСКА — «Витязь»: Романов подрался с Комаровым, последний получил «5+20»

Во втором периоде матча московского ЦСКА и подольского «Витязя» драку устроили защитник хозяев Александр Романов и форвард гостей Никита Комаров. Последний после боя получил удаление «5+20» как зачинщик драки.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Толчинский;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен;

Блажиевский — Романов, Мамин — Шалунов — Окулов;

Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Витязь»:



Самонов (Ортио);

Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;

Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;

Головков – Романов, Кокарев – Столяров – Комаров;

Воронков – Кожемякин, Выглазов – Чернов – Гончаров.

