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«Динамо» М — «Трактор»: гости за два периода нанесли лишь семь бросков в створ

«Динамо» М — «Трактор»: гости за два периода нанесли лишь семь бросков в створ
Хоккей / КХЛ

Челябинскому «Трактору» не слишком удалась игра в атаке в первых двух периодах матча с московским «Динамо». Челябинский коллектив за 40 минут игры нанёс только семь бросков в створ московского клуба. После двух периодов счёт не открыт.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» (Москва)

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Закриссон — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Муранов;
Меньшиков — Чайковски, Карлин — Ефремов — Раисов.

«Трактор»

Судницин (Демченко);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрём, Ерофеев.

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