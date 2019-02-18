«Динамо» М — «Трактор»: гости за два периода нанесли лишь семь бросков в створ

Челябинскому «Трактору» не слишком удалась игра в атаке в первых двух периодах матча с московским «Динамо». Челябинский коллектив за 40 минут игры нанёс только семь бросков в створ московского клуба. После двух периодов счёт не открыт.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Динамо» (Москва)



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Закриссон — Макаров;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Муранов;

Меньшиков — Чайковски, Карлин — Ефремов — Раисов.



«Трактор»



Судницин (Демченко);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрём, Ерофеев.