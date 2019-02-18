Челябинскому «Трактору» не слишком удалась игра в атаке в первых двух периодах матча с московским «Динамо». Челябинский коллектив за 40 минут игры нанёс только семь бросков в створ московского клуба. После двух периодов счёт не открыт.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» (Москва)
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Койвисто — Хиетанен, Брюквин — Закриссон — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Муранов;
Меньшиков — Чайковски, Карлин — Ефремов — Раисов.
«Трактор»
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Бергстрём, Ерофеев.
«Динамо» М — «Трактор»: гости за два периода нанесли лишь семь бросков в створ