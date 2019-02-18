«Трактор» прервал серию поражений, одолев московское «Динамо»

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:1. Челябинский коллектив прервал серию поражений из четырёх матчей и упрочил позиции в борьбе за восьмую строчку в Восточной конференции.



Первые две периода встречи прошли без заброшенных шайб, соперники создали не слишком много опасных моментов. Счёт был открыт только на 53-й минуте: гол на свой счёт записал нападающий челябинского клуба Антон Глинкин. «Сухой» матч оформил голкипер «Трактора» Александр Судницин.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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