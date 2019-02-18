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«Трактор» прервал серию поражений, одолев московское «Динамо»

«Трактор» прервал серию поражений, одолев московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:1. Челябинский коллектив прервал серию поражений из четырёх матчей и упрочил позиции в борьбе за восьмую строчку в Восточной конференции.

Первые две периода встречи прошли без заброшенных шайб, соперники создали не слишком много опасных моментов. Счёт был открыт только на 53-й минуте: гол на свой счёт записал нападающий челябинского клуба Антон Глинкин. «Сухой» матч оформил голкипер «Трактора» Александр Судницин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Глинкин (Исаев) – 52:52 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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