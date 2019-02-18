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«Ак Барс» в ярком матче оказался сильнее «Металлурга»

«Ак Барс» в ярком матче оказался сильнее «Металлурга»
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду переиграл магнитогорский «Металлург», встреча завершилась со счётом 5:4. Магнитогорский клуб прервал победную серию из трёх игр.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Антон Ландер и Сергей Мозякин. В следующие 20 минут командам удалось забить ещё по два гола: у «Ак Барса» отметились Данис Зарипов и Роб Клинкхаммер, в составе «Металлурга» голы в актив записали Роман Любимов и Мэтт Эллисон. На старте третьего периода клубы вновь обменялись голами — их авторами стали Виктор Антипин и Альберт Яруллин. На 56-й минуте победный гол «Ак Барса» забил Вячеслав Основин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 4
1:1, 2:2, 2:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Ландер (Секач) – 00:37 (5x5), 1:1 – Мозякин (Расмуссен, Эллисон) – 16:08 (5x4), 1:2 – Любимов (Неколенко, Тимкин) – 22:37 (5x5), 2:2 – Зарипов (Секач, Постма) – 37:32 (5x4), 2:3 – Эллисон (Мозякин) – 38:25 (5x4), 3:3 – Клинкхаммер (Глухов, Свитов) – 39:02 (5x5), 3:4 – Антипин (Шор) – 45:18, 4:4 – Яруллин (Ландер, Азеведу) – 46:38 (5x5), 5:4 – Основин – 56:51 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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