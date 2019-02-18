«Ак Барс» в ярком матче оказался сильнее «Металлурга»

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду переиграл магнитогорский «Металлург», встреча завершилась со счётом 5:4. Магнитогорский клуб прервал победную серию из трёх игр.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Антон Ландер и Сергей Мозякин. В следующие 20 минут командам удалось забить ещё по два гола: у «Ак Барса» отметились Данис Зарипов и Роб Клинкхаммер, в составе «Металлурга» голы в актив записали Роман Любимов и Мэтт Эллисон. На старте третьего периода клубы вновь обменялись голами — их авторами стали Виктор Антипин и Альберт Яруллин. На 56-й минуте победный гол «Ак Барса» забил Вячеслав Основин.

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