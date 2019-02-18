«Йокерит» прервал серию неудач, одолев «Спартак»

Финский «Йокерит» на домашней площадке взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 5:4. Финская команда прервала серию поражений, «Спартак» проиграл третью игру подряд.



Первый период удачнее провела команда Лаури Марьямяки, голами отметились Виктор Лёв и Сами Лепистё. Московский коллектив отметился одной заброшенной шайбой, автором которой стал Робин Ганзл. После второго периода счёт сравнялся: у «Йокерита» гол забил Никлас Йенсен, у «Спартака» шайбы в актив записали Бен Максвелл и Артём Фёдоров. На 43-й минуте хозяева вышли благодаря голу Стива Мозеса. На 52-й минуте Брайан О`Нилл упрочил преимущество «Йокерита». В концовке «Спартак» отыграл одну шайбу усилиями Ганзла, оформившего дубль.