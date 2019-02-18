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«Йокерит» прервал серию неудач, одолев «Спартак»

«Йокерит» прервал серию неудач, одолев «Спартак»
Хоккей / КХЛ

Финский «Йокерит» на домашней площадке взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 5:4. Финская команда прервала серию поражений, «Спартак» проиграл третью игру подряд.

Первый период удачнее провела команда Лаури Марьямяки, голами отметились Виктор Лёв и Сами Лепистё. Московский коллектив отметился одной заброшенной шайбой, автором которой стал Робин Ганзл. После второго периода счёт сравнялся: у «Йокерита» гол забил Никлас Йенсен, у «Спартака» шайбы в актив записали Бен Максвелл и Артём Фёдоров. На 43-й минуте хозяева вышли благодаря голу Стива Мозеса. На 52-й минуте Брайан О`Нилл упрочил преимущество «Йокерита». В концовке «Спартак» отыграл одну шайбу усилиями Ганзла, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
5 : 4
2:1, 1:2, 2:1
Спартак
Москва
1:0 – Лёв (Йормакка, Йоэнсуу) – 03:22 (5x5), 1:1 – Ганзл – 05:54 (5x5), 2:1 – Лепистё (О'Нилл, Весалайнен) – 07:28 (5x5), 2:2 – Максвелл (Лещенко) – 27:45 (5x5), 2:3 – Фёдоров (Талалуев, Хохлачёв) – 29:55 (5x4), 3:3 – Йенсен (Йоэнсуу, Лауридсен) – 31:48 (5x5), 4:3 – Мозес (Йенсен, Лепистё) – 42:32 (5x5), 5:3 – О'Нилл – 51:45 (4x5), 5:4 – Ганзл (Зубов, Фёдоров) – 59:20 (6x3)
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