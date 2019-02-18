Шестёркин оформил 25-й «сухарь» за СКА, повторив рекорд Коскинена

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 4:0. «Сухарь» оформил голкипер СКА Игорь Шестёркин — для вратаря шат-аут стал 25-м в составе «армейского» клуба, он повторил рекорд финского голкипера Микко Коскинена.



Счёт был открыт на шестой минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Сергей Плотников. Во втором периоде «армейский» коллектив забросил ещё две шайбы, голы в актив записали Александр Барабанов и Плотников, сделавший дубль. Окончательный счёт на 58-й минуте установил оформивший дубль Барабанов. Для подопечных Ильи Воробьёва победа стала четвёртой подряд, «железнодорожники» проиграли два матча из пяти последних.

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