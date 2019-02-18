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Борьба за плей-офф: «Трактор» оторвался от «Сибири» на четыре очка

Борьба за плей-офф: «Трактор» оторвался от «Сибири» на четыре очка
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение в матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 0:1. Челябинский коллектив прервал серию поражений из четырёх матчей и упрочил позиции в борьбе за восьмую строчку в Восточной конференции.

Команда Алексея Тертышного за два матча до окончания регулярного чемпионата опережает идущую девятой «Сибирь» на четыре очка. «Трактору» нужно сыграть с «Торпедо» и СКА, «Сибири» — с «Автомобилистом» и «Авангардом».

Первые две периода встречи «Трактора» с московским «Динамо» прошли без заброшенных шайб, соперники создали не слишком много опасных моментов. Счёт был открыт только на 53-й минуте: гол на свой счёт записал нападающий челябинского клуба Антон Глинкин. «Сухой» матч, третий в сезоне, оформил голкипер «Трактора» Александр Судницин.

«Трактор» прервал серию поражений, одолев московское «Динамо»
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