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Лучший бомбардир «Трактора» Райан Стоу выбыл до конца сезона

Лучший бомбардир «Трактора» Райан Стоу выбыл до конца сезона
Хоккей / КХЛ

Нападающий челябинского «Трактора» Райан Стоу выбыл до конца сезона, сообщил исполняющий обязанности главного тренера клуба Алексей Тертышный. Американский нападающий сломал ногу в игре с череповецкой «Северсталью».

«К сожалению, Стоу сломал ногу, ему неудачно попала шайба. Он выбыл до конца сезона», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Стоу — лучший бомбардир «Трактора» в текущем регулярном чемпионате, в активе форварда 27 (11+16) баллов. Напомним, «Трактор» ведёт борьбу за попадание в розыгрыш Кубка Гагарина, сейчас челябинский клуб занимает восьмое место в Восточной конференции и опережает идущую следом «Сибирь» на четыре очка.

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