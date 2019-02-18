В. Белов — на вопрос о системе подсчёта очков: хотите, чтобы меня оштрафовали?

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:6).



«С самого начала у нас всё не складывалось. Не оправдал ход с Самоновым, пришлось его менять, не пошла сразу у Саши. Такое впечатление, что излишне нервничали. Много ошибок, даже не свойственных нам. За это нас и наказали. Плюс с середины игры пришлось играть в три звена. Удаление до конца, а ещё один нападающий из-за травмы не смог доиграть. Нужно побыстрее забыть этот результат, у нас две важные игры дома, чтобы решить задачу на сезон.



Поведение Комарова? Там, видимо, пропуск следующей игры. Что здесь оценивать? Неправильно это с его стороны. Такая важная игра, каждое очко на вес золота, каждый игрок на вес золота. Он попросту не справился. У них там назревал конфликт. Уж выбрал бы тогда бойца посильнее.



Третья шайба была показательной, как раз грубейшая ошибка Комарова. 0:2 – это не проигранный матч, можно было что-то предпринять, исправить. А вот эта шайба всё определила. Многое расстроило, сегодня одна из худших игр у нас в сезоне.



Взять тренерский запрос на положение вне игры после гола Слепышева? В этой игре он бы уже ничего не изменил.



Трёхочковая система очков? Вы хотите, чтобы меня оштрафовали? Это отдельная тема», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.