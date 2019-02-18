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Никитин: если всё будет нормально, Нестеров сыграет в следующих матчах

Никитин: если всё будет нормально, Нестеров сыграет в следующих матчах
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с подольским «Витязем» (6:1). Тренер отметил, что защитник Никита Нестеров может сыграть в ближайших матчах.

«Мы удачно забили сразу, это определило ход матча. Потом уже контролировали игру, готовимся к следующему матчу. Нестеров, если будет всё нормально, готовится сыграть в следующих матчах. Он следующую встречу уже будет играть. Готов ли Толчинский заменять Григоренко? А вы как думаете? Григоренко тоже готов сыграть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, московская команда одержала уже восемь побед подряд и близка к победе в Кубке Континента.

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