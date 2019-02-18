Защитник ЦСКА Романов о драке с Комаровым: мы с ним закусились ещё на пятаке

Защитник ЦСКА Александр Романов прокомментировал драку с Никитой Комаровым в игре с «Витязем» (6:1).



«Да, это моя первая драка в КХЛ. Комаров на меня набросился? Это хоккей. Мы с ним закусились ещё на пятаке, в этой же смене. Я его принял, выполнил силовой приём. Видите, в итоге проиграл в драке опытному бойцу. Но это не важно, опытный или нет. Что я, буду смотреть что ли? После драки был доволен, первая драка, ощущения. Во-вторых, хит хорошо получился. Играть спокойней дальше не буду. У меня такой стиль игры, он мне нравится. Хитовать получается не в каждой игре, это игровые моменты. Попадётся ударишь, не попадётся – не ударишь. Никто не будет лететь и специально «убивать». Это просто игра, как попадётся, так и будет», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.