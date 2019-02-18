Крикунов: Афиногенова «Динамо» не ждёт, у Кулёмина нога в конёк не входит

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения от челябинского «Трактора» (0:1) рассказал о ситуации с травмированными хоккеистами команды. Специалист отметил, что из всех травмированных игроков к возвращению в строй близок только нападающий Даниил Тарасов.



«Вернётся ли Афиногенов в строй до конца регулярного сезона? Нет, мы не ждём его. Кулёмин ещё даже на лёд не выходил, нога в конёк не входит. В лучшем случае он только через три дня начнёт кататься. Из всех травмированных, может быть, только Тарасов ещё появится», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» сыграет с финским «Йокеритом».