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Защитник ЦСКА Чмыхов о первом голе в КХЛ: в основном это заслуга партнёров

Защитник ЦСКА Чмыхов о первом голе в КХЛ: в основном это заслуга партнёров
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Артём Чмыхов поделился впечатлениями от первой заброшенной шайбы в КХЛ, которую он забросил в ворота «Витязя» (6:1).

«Не знаю даже, ожидал или нет такого броска. Мне Телегин хорошо поднял наверх, было время сдвинуться в центр, бросал из хорошей позиции. Антон Слепышев закрыл вратаря, а мне надо было просто попасть. В основном заслуга партнёров. Это мой первый гол в КХЛ, долго не мог забить. Моя задача – не пропускать, акцент больше на это. А голы – это приятный бонус. Буду стараться забивать дальше. В раздевалке мне вручили китель как лучшему игроку, так что мой первый китель в сезоне, ребята поздравили», — сказал Чмыхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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