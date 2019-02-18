Индрашис – о недонастрое: турнирное положение для «Динамо» ничего не значит

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис подвёл итоги проигранной домашней встречи с челябинским «Трактором» (0:1).



«Думаю, что нормальная игра была, но не шли на ворота и не было достаточной угрозы. Соперник играл в жёсткий откат, мы не могли взломать их оборону. Во втором периоде очень много времени провели в зоне «Трактора», но Судницин здорово сыграл.



У нас не было мотивации? Турнирное положение ничего не значит, мы готовимся к плей-офф. Сколько звонков было из Риги после прошлого матча? Пусть это при мне останется.



Мне не обидно, что про меня меньше говорят, чем про Шипачёва и Кагарлицкого. Всё нормально. Всё хорошо», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.