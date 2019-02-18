Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рижское «Динамо» разгромило «Слован» и приблизилось к зоне плей-офф

Рижское «Динамо» разгромило «Слован» и приблизилось к зоне плей-офф
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней площадке переиграло братиславский «Слован», встреча завершилась со счётом 5:0. Подопечные Гиртса Анкипанса одержали третью победу кряду и продолжают сражаться за участие в розыгрыше Кубка Гагарина, отставая от «Витязя» на одно очко.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором команда хозяев сумела забросить сразу две шайбы — отличились Оскарс Батня и Линус Виделль. На 44-й минуте латвийский коллектив упрочил преимущество — точный бросок удался Андрису Джериньшу. Окончательный счёт установили Рихардс Маренис и Джериньш, записавший в актив дубль. «Сухарь» на счету российского голкипера «Динамо» Тимура Билялова.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2019, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
5 : 0
0:0, 2:0, 3:0
Слован
Братислава
1:0 – Батня (Гегерис) – 34:32 (5x5), 2:0 – Виделль (Майоне, Дарзиньш) – 37:31 (5x4), 3:0 – Дарзиньш (Алишаускас, Зиле) – 44:14 (5x4), 4:0 – Маренис (Сотниекс, Мейя) – 57:00 (5x3), 5:0 – Джериньш (Мейя, Сотниекс) – 59:00 (5x4)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент