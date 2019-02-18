Рижское «Динамо» разгромило «Слован» и приблизилось к зоне плей-офф

Рижское «Динамо» на домашней площадке переиграло братиславский «Слован», встреча завершилась со счётом 5:0. Подопечные Гиртса Анкипанса одержали третью победу кряду и продолжают сражаться за участие в розыгрыше Кубка Гагарина, отставая от «Витязя» на одно очко.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором команда хозяев сумела забросить сразу две шайбы — отличились Оскарс Батня и Линус Виделль. На 44-й минуте латвийский коллектив упрочил преимущество — точный бросок удался Андрису Джериньшу. Окончательный счёт установили Рихардс Маренис и Джериньш, записавший в актив дубль. «Сухарь» на счету российского голкипера «Динамо» Тимура Билялова.

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