Билялетдинов — об отсутствии опыта плей-офф у вратарей: там и наберутся

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (5:4).



«Хорошая игра, обе команды достаточно хорошо сработали в атаке. Но такое количество удалений в первом периоде ни к чему, надо исправляться. В целом доволен. Ребята – молодцы, до конца довели игру и выиграли матч.



Будет ли Подъяпольский основным вратарём в плей-офф? Не знаю, пока не решили. Саша Шарыченков не играл давно, но вот в последних двух играх достаточно хорошо себя показывает. Подъяпольский тоже проявил себя не с худшей стороны, а с лучшей. Будем надеяться, что они будут играть хорошо. У них на двоих один матч в плей-офф? А когда этот опыт получать? Вот пускай и набираются», — цитирует тренера официальный сайт команды.

«Ак Барс» в ярком матче оказался сильнее «Металлурга»