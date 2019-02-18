Квартальнов: «Локомотив» проиграл СКА во всех компонентах, большинство — ужасное

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи со СКА (0:4).



«Команду Ильи поздравляю с победой. Она, мне кажется, показательная: если любой компонент игры взять, то мы во всех проиграли. Сыграли очень слабо, к сожалению. Недовольны матчем. У нас молодая, задорная и задиристая команда должна быть, а это ушло, и это, конечно, огорчает.



Игра в большинстве? Вы хотите, чтобы я сказал, что она хорошая? Она была ужасной. Уже сказал, любой компонент игры был очень слабым. Большинство — катастрофа.



Почему в этом сезоне не можем играть со СКА? Хватит стереотипов, каждая игра — разная. Не вижу в этом ничего. Да, против СКА в этом сезоне не получается. Не могу сопоставлять», — приводит слова тренера официальный сайт СКА.

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