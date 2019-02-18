И. Воробьёв: игра с «Локомотивом» — хорошая проверка перед плей-офф

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (4:0).



«Хорошая проверка перед плей-офф. Ребята — молодцы, командная победа. И задание выполнили, и побились, и голы забили. Ребята старались, помогали Шестёркину. Все компоненты важны, рады, что и забили, и Игорь на ноль отыграл.



Плохо играем с ЦСКА, но удачно — с „Локомотивом“? Могу только повторить слова коллеги: каждая игра пишется по-новому, это отдельный сценарий.



Кого из травмированных ждать в первом раунде плей-офф? Есть ребята на подходе. По конкретным фамилиям – увидите в следующих матчах, кто у нас войдёт в игру», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

СКА уверенно победил «Локомотив», дубли у Плотникова и Барабанова