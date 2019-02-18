Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду и один бросок в створ

Нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр провёл первый матч после тяжёлой травмы, приняв участие в игре с «Гавировым» (2:0). 47-летний нападающий провёл на льду 17 минут 51 секунду, из которых пять — в большинстве, не сумел набрать очков, нанёс один бросок в створ и закончил встречу с показателем полезности «0».



Это был первый с 17 февраля 2018 года матч Ягра после серьёзной травмы в столкновении у борта. Форвард большую часть игры провёл в первом звене с известным нападающим Томашем Плеканецом.



Напомним, Ягр стал лицом Олимпиады — 2022 в Китае. Объявление было сделано после встречи президента Чехии Милоша Земана с вице-премьером Китайского государственного совета Сунь Чуньлань. Ягр – не единственная суперзвезда, кто вовлечен в развитие хоккейной программы в азиатской стране.

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