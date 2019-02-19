Салак: не обидно, что Коновалов меня переигрывает, я за него болею

Вратарь «Локомотива» Александр Салак поделился мнением о конкуренции с Ильёй Коноваловым.



«Конечно, тяжело не играть, но надо терпеть. Сегодня чувствовал нормально. Вышел, поиграл. Не обидно, что Коновалов меня переигрывает. Илюха очень хорошо работает, он хороший вратарь. Болею за него, чтобы ему везло. Играет он здорово, я его поддерживаю и хочу, чтобы он хорошо играл.



Объясняет ли что-то Дмитрий Квартальнов? Когда играю, говорит, что играю, когда не играю, что не играю.

К плей-офф подходим с хорошим настроением. Действительно, можем встретиться со СКА во втором раунде. Может быть, в этот раз серия сложится по-другому, а не так, как в последние годы. Если скажут играть, буду играть.



О будущем ещё не думал, не знаю, что будет дальше», — сказал Салак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Обманщики или жертвы? У них очень сильно упала статистика в КХЛ Короли прошлого сезона, которые теперь с трудом набирают очки.