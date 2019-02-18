Яндач: когда забрасываешь четыре шайбы в Казани, нужно выигрывать

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от проигрыша в гостевом матче с «Ак Барсом» (4:5). Специалист отметил, что подопечные сделали много ошибок в обороне, что стало ключевой причиной поражения. Также Яндач подчеркнул, что, забивая четыре гола, нужно выигрывать в Казани.



«Чуть-чуть переживаем после матча, потому что проиграли в конце. Много голов сегодня, с четырьмя заброшенными шайбами в Казани нужно уже выигрывать матч. Но мы сделали много ошибок в обороне, в каких-то ситуациях просто не играли или думали много, поэтому уступили», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.



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