Плотников: понимать Дацюка во всём тяжело, у него очень тонкая игра

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от выигранного матча с «Локомотивом» (4:0).



«Очень важно, чтобы наши вратари играли на ноль, потому что это придает им уверенности. На третий период мы выходили показывать хороший хоккей и продолжать навязывать свою игру. Хорошо, что удалось забросить в большинстве.



Вторая шайба — импровизация? Конечно, это было спонтанно. Шайба осталась под игроками, её никто не увидел. Я шел на пятак до конца. Вратарь вышел далеко из ворот, так что пришлось её убирать.



Игра рядом с Павлом Дацюком? Понимать Павла во всем тяжело, поскольку он такой один. То, что он замышляет, мы не всегда можем понять, у него очень тонкая игра», — цитирует Плотникова официальный сайт.