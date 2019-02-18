Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плотников: понимать Дацюка во всём тяжело, у него очень тонкая игра

Плотников: понимать Дацюка во всём тяжело, у него очень тонкая игра
Хоккей / КХЛ

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от выигранного матча с «Локомотивом» (4:0).

«Очень важно, чтобы наши вратари играли на ноль, потому что это придает им уверенности. На третий период мы выходили показывать хороший хоккей и продолжать навязывать свою игру. Хорошо, что удалось забросить в большинстве.

Вторая шайба — импровизация? Конечно, это было спонтанно. Шайба осталась под игроками, её никто не увидел. Я шел на пятак до конца. Вратарь вышел далеко из ворот, так что пришлось её убирать.

Игра рядом с Павлом Дацюком? Понимать Павла во всем тяжело, поскольку он такой один. То, что он замышляет, мы не всегда можем понять, у него очень тонкая игра», — цитирует Плотникова официальный сайт.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент