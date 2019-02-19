Аскаров: первый раз попал на море в 14 лет, когда со сборной приехал в Сочи

Вратарь «СКА-Варягов» и юниорской сборной России Ярослав Аскаров признался, что путешествия становятся для него мотивацией на играх и тренировках. Аскаров отметил, что почти нигде ещё не успел побывать.



«Вообще нигде не был. Я на море-то был всего два раза, в Сочи. На самом деле. Первый раз попал на море в 14 лет, когда впервые поехал в сборную. Это мотивация — добиваться и добиваться… Я люблю смотреть видеоблоги на YouTube про путешествия. Смотришь видео, вроде всё прикольно, настроение поднимается. Потом выключаешь его и думаешь: «А я сейчас где?». Это мотивирует на работу», — сказал Аскаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»