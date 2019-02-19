Аскаров: на первой тренировке со СКА пытался не показывать: «Ааа, Гусев, Якупов»

Вратарь «СКА-Варягов» и юниорский сборной России Ярослав Аскаров поделился воспоминаниями от первой тренировки с основной командой петербургского СКА.



«На первой тренировке со СКА я переодевался в другой раздевалке, только на лёд с ними вышел. До этого только по телевизору на них смотрел, а тут вместе на льду. Но я, конечно, старался выглядеть солидно, а не показывал: «Аааа, Никита Гусев, Наиль Якупов». Старался выглядеть как будто ничего особенного в этом нет, и я каждый день с ними катаюсь.Тренировка, две-три максимум, и потом привык, уже не думаю: «Аааа, это лучший бомбардир КХЛ», — рассказал Аскаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



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«Равнялся на Куика, но так играть нельзя». У СКА растёт свой Василевский Ярослав Аскаров впервые увидел море в 14 лет, сам он очень душевный парень из простой русской семьи, и о нём уже говорят в Америке.