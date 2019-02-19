«Калгари» обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Аризоной Койотс» — 5:2.

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Дерек Райан. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У «огоньков» отличились Марк Джордано и Остин Чарник, у «койотов» — Конор Гарленд и Джордан Уил. В третьем игровом отрезке в составе «Калгари» забили Михаэль Фролик и Микаэль Баклунд.

На счету российского защитника «Аризоны» Ильи Любушкина показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой приём и два блок-шота за 14.11 на льду.

«Калгари» одержал вторую победу после четырёх поражений и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков. «Аризона» (57) – 10-я.