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«Калгари» обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»

«Калгари» обыграл «Аризону», у Любушкина «+1»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Аризоной Койотс» — 5:2.

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Дерек Райан. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У «огоньков» отличились Марк Джордано и Остин Чарник, у «койотов» — Конор Гарленд и Джордан Уил. В третьем игровом отрезке в составе «Калгари» забили Михаэль Фролик и Микаэль Баклунд.

На счету российского защитника «Аризоны» Ильи Любушкина показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой приём и два блок-шота за 14.11 на льду.

«Калгари» одержал вторую победу после четырёх поражений и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков. «Аризона» (57) – 10-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2019, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 2
1:0, 2:2, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Райан (Джордано, Хэтэуэй) – 01:34 (5x5), 1:1 – Гарленд (Казинс) – 26:27 (5x5), 2:1 – Джордано (Ткачук, Андерссон) – 31:20 (5x5), 2:2 – Уил (Экман-Ларссон, Гальченюк) – 34:21 (5x4), 3:2 – Чарник (Беннетт, Андерссон) – 36:47 (5x5), 4:2 – Фролик (Линдхольм) – 45:48 (5x5)
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