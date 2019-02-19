«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль в первом периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После первого периода «молнии» впереди со счётом 2:0. При этом, «жакеты» имеют большое преимущество по броскам в створ – 19:6.

Обе шайбы на счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова. В первом голе ему ассистировали Янни Гурд и Михаил Сергачёв.

Посмотреть видео голов Кучерова можно на официальном сайте лиги.

Теперь на счету Кучерова 96 очков в 60 матчах – 29 голов и 67 результативных передач. У Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 87 баллов (35+52).

Ранее россиянин вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.