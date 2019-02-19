OHL: Саморуков стал первой звездой матча, забив красивый гол в овертайме

Защитник клуба хоккейной лиги Онтарио «Гвелф Сторм» Дмитрий Саморуков стал первой звездой встречи с «Флинт Файрбёрдз» (5:4). Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме, совершив проход от синей линии. Также на его счету в этой встрече результативная передача, 8 бросков в створ и показатель полезности «+3».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» OHL.

Команда Саморукова одержала 30-ю победу в сезоне и закрепилась на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков за 56 матчей. На счету самого защитника 5 голов и 24 передачи в 49 встречах.

На драфте 2017 года Дмитрий задрафтован «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. В январе 2019 года в составе молодёжной сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата мира.